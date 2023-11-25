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الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كهربا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى ميدياما

البوابة نيوز
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سجل محمود عبد المنعم كهربا الهدف الأول للأهلي في مرمي ميدياما بالدقيقة 66 من مباراة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا حيث تقام المباراة على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات للموسم الحالي 2023-2024.

وحاول الأهلي خطف هدف أول عن طريق حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وأيضا إمام عاشور ولكن لم يستطيع الوصول للشباك في أول 30 دقيقة.

واستمر الضغط من الأهلي مع انطلاق الشوط الثاني ولكن دون وصول للشباك حتى الدقيقة 60.

قبل أن يسجل كهربا أول أهداف الأهلي بعد عرضية من إمام عاشور.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: الشناوي. 

خط الدفاع: هاني، عبد المنعم، ياسر إبراهيم، الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، ديانج، إمام عاشور.

خط الهجوم: الشحات، كريم فؤاد، كهربا. 

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وميدياما الغاني بمقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيرة، للاتفاق على الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد الاجتماع في حضور مسؤولي الاتحاد الإفريقي وحضره من الأهلي الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري ووائل محمد إداري الفريق.

وناقش الاجتماع التفاصيل الخاصة بموعد وصول الفريقين وبدء عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، فيما يرتدي فريق ميدياما طاقمًا من اللون الأصفر بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون اللبني بالكامل.

 

محمود عبد المنعم كهربا ميدياما حسين الشحات إمام عاشور