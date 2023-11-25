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السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع "الأعلى للجامعات" ببورسعيد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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شارك  الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم باجتماع المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس  بمقر جامعة بورسعيد.
 

استعرض المجلس تقريرا حول افتتاح الوزير المنتدى الدولي البيئي السادس لجامعة طنطا، وإطلاق 1000 قافلة تنموية شاملة خلال 3 سنوات ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتوقيع 7 مذكرات تفاهم بين جامعة طنطا ومؤسسات صناعية.

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