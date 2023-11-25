ads
السبت 25 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

حجازي: استمرار تطوير منظومة التعليم لمواكبة التطورات المتلاحقة

وزير التعليم ومحافظ
وزير التعليم ومحافظ بورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، استمرار التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير منظومة تعليم تواكب التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لمتابعة العملية التعليمية، ومشاركته اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

ومن المقرر أن يعقد الوزير والمحافظ، اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى الجديد.

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم العام الدراسي الجديد تطوير منظومة التعليم