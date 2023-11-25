حجازي: استمرار تطوير منظومة التعليم لمواكبة التطورات المتلاحقة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، استمرار التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير منظومة تعليم تواكب التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لمتابعة العملية التعليمية، ومشاركته اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

ومن المقرر أن يعقد الوزير والمحافظ، اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى الجديد.