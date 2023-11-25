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السبت 25 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيوتشر يرتدي الأحمر وسوبر سبورت بالأزرق في مواجهة الكونفدرالية غدًا

من الاجتماع الفني
من الاجتماع الفني
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عقد عصر اليوم السبت، الإجتماع الفني لمباراة فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، في إطار مواجهات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتم الإتفاق خلال الإجتماع الفني، على أن يرتدي فريق فيوتشر الطقم الأحمر كاملًا على أن يرتدي الحارس الطقم الأخضر كاملًا.

فيما يرتدي فريق سوبر سبورت الطقم الأزرق كاملًا بينما يرتدي حارس المرمى الطقم الأصفر كاملًا.

ويستضيف فريق فيوتشر، فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي، غدًا الأحد في تمام الثالثة عصرًا على ملعب ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

فيوتشر سوبر سبورت الجنوب أفريقي الكونفدرالية الأفريقية أيمن مصطفى