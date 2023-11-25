فيوتشر يرتدي الأحمر وسوبر سبورت بالأزرق في مواجهة الكونفدرالية غدًا

عقد عصر اليوم السبت، الإجتماع الفني لمباراة فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، في إطار مواجهات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتم الإتفاق خلال الإجتماع الفني، على أن يرتدي فريق فيوتشر الطقم الأحمر كاملًا على أن يرتدي الحارس الطقم الأخضر كاملًا.

فيما يرتدي فريق سوبر سبورت الطقم الأزرق كاملًا بينما يرتدي حارس المرمى الطقم الأصفر كاملًا.

ويستضيف فريق فيوتشر، فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي، غدًا الأحد في تمام الثالثة عصرًا على ملعب ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.