عمر جابر: الزمالك ينافس على لقب الكونفدرالية الأفريقية

أكد عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أهمية مباراة الأبيض أمام أبو سليم الليبي المقرر لها غدا الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال جابر، في المؤتمر الصحفي: "البدايات مهمة جداً للفريق، وسننافس على لقب بطولة كأس الكونفدرالية، وهناك تركيز من الجميع قبل مباراة الغد أمام بطل ليبيا".

وأضاف: "الزمالك يخوض كل بطولة من أجل المنافسة على اللقب، وجميع لاعبي الفريق يشعرون بالمسئولية، وهناك أكثر من لاعب يشارك في البطولة الأفريقية لأول مرة، ولكن الجميع تعود على الأجواء سريعا داخل النادي".

وتابع: "الزمالك تعلم من مباراة أرتا سولار في الدور السابق للبطولة، ولا بد من احترام جميع المنافسين وسنبذل قصارى جهدنا في الفترة الحالية، من أجل الفوز في المباريات المقبلة".

ويستضيف فريق الزمالك، فريق أبو سليم الليبي في السادسة مساء غد الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.