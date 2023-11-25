الزمالك يواجه مصر للبترول.. والأهلي يلتقي الترسانة في دوري رجال الطائرة

تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كرة الطائرة للرجال بمباريات قوية في المجموعات الأربعة.

وتشهد لقاءات اليوم مواجهة نادي الزمالك مع نظيره مصر للبترول في المجموعة الأولى، بينما يلتقي النادي الأهلي مع الترسانة في المجموعة الثانية.

وفيما يلي مباريات اليوم كاملة:

في المجموعة الأولى يلتقي الداخلية مع الصيد في السادسة مساءً على صالة المركز الأولمبي بالمعادي، بينما يلتقي الطيران مع ألعاب دمنهور في الثانية ظهرا على صالة الشرطة، أما الزمالك فيحل ضيفًا على مصر للبترول في الساعة الثامنة مساءً.

وفي المجموعة الثانية تستضيف صالة إيسترن كومباني مواجهة الترسانة والنادي الأهلي التي تنطلق في الساعة الثامنة مساءً، بينما يواجه الشمس نظيره دلفي في الساعة السادسة مساءً على صالة الشمس، وبتروجت يواجه المقاولون العرب في الساعة الرابعة على صالة الشرطة.



ويستضيف إيسترن كومباني نظيره طلائع الجيش في الساعة السادسة مساءً ضمن منافسات المجموعة الثالثة، بينما يواجه الزهور نظيره 6 أكتوبر على صالة الزهور في الساعة السادسة مساءً، ويلتقي القناة بنظيره سموحة في الساعة الثامنة على صالة القناة.

وفي المجموعة الرابعة يواجه هليوبوليس نظيره اسكندرية للبترول في الساعة السادسة على صالة الشروق، وفي نفس التوقيت يلتقي سبورتنج وهليوليدو على صالة سبورتنج، ويواجه الإعلاميين نظيره الاتحاد في الساعة الرابعة على صالة إيسترن كومباني.