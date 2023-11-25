افتتح دكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم السيت، العيادات الخارجية بمستشفى جامعة بورسعيد الجديد.

بتكلفة تجاوزت مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يفتتح العيادات الخارجية بمستشفى جامعة بورسعيد

وتشمل العيادات الخارجية للمستشفى الجامعي في بورسعيد 28 عيادات بمختلف التخصصات، وستقدم خدماتها على أعلى مستوى لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة في إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط، والتي من المنتظر أن تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل عقب الانتهاء من تجهيز وافتتاح المستشفى بالكامل.

وتجاوزت تكلفت مستشفى جامعة بورسعيد مليار جنيه، وبلغ إجمالي المساحة الكلية للمشروع 36 ألف متر مربع، وإجمالي المساحة الإنشائية 13 ألفا و500 متر مربع. والمستشفى تتكون من 3 مباني متصلة بارتفاع 5 أدوار بالإضافة إلى 3 مباني خدمات و"رامب" للإسعاف، وتبلغ سعتها 540 سريرا تشمل: 427 سرير اقامة، و113 عزل وإفاقة وعناية مركزه وطوارئ.