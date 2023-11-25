رئيس الوزراء: نهتم بملف الصناعة ونشجع القطاع الخاص لقيادة نمو الاقتصاد.. خبراء: الصناعة المحلية الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية.. ولابد من تقليل الواردات والاعتماد على المنتج المحلي

تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الصادرات وتقليص فاتورة الاستيراد في الفترة المقبلة، حيث تطرق الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأسبوع الماضي، بافتتاح مصنع، وتفقد 9 مصانع أخرين بمدينتي "العبور" و"العاشر من رمضان".

رئيس الوزراء أكد أن تلك الزيارة ترسخ اهتمام الدولة بملف الصناعة الذي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، من خلال برنامج محدد لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة نمو الاقتصاد المصري في مختلف الأنشطة التنموية، وعلى رأسها قطاع الصناعة قاطرة النمو، ولفت في هذا الإطار إلى أنه بالنظر إلى زيادة عدد المصانع، وتوسُّع قدراتها الإنتاجية وكذا استيعابها للعمالة المصرية؛ يتبين مدى ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في البيئة المُحفزة للاستثمار في مصر.

ولفت رئيس الوزراء أيضًا إلى افتتاح الدورة الـ 27 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا (Cairo ICT 23)، نيابة عن رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى ما لمسه من مشاركة واسعة بهذا الحدث من الشركات الإقليمية والعالمية، ومجددًا التأكيد على إدراك الدولة المصرية لأهمية دور التكنولوجيا المحوري في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى تقدُّم مصر بشكلٍ كبير في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى زيارته لـ 6 شركات عالمية عاملة بمصر في مجال خدمات التعهيد، تم افتتاح إحداها، مُشيرًا إلى أن هذا المجال واعد وركيزة أساسية في مستقبل مصر، كما يعدُ الشباب المصري أحد أهم ركائزه، في ضوء المزايا والقدرات التي يتمتعون بها، حيث تعتمد الشركات العالمية والمصانع العملاقة بشكل أساسي على ما تضمه تلك المراكز المُقامة في مصر، من خبرات وطنية في تصميم البرمجيات الخاصة بعدد من الصناعات وكذا الأمن السيبراني.

وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أن الاهتمام بملف الصناعة وتشجيع القطاع الخاص لزيادة نمو الاقتصاد خطوة مهمة للغاية في ظل الأزمات المتتالية التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة خاصة فيما يخص زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وأضاف «الشافعي»، أن نمو الاقتصاد المصري يساعد بشكل كبير في توفير العملة الصعبة والاعتماد على المنتج المحلي خاصة وأن الاهتمام بالمنتج المحلي يعمل على زيادة الإنتاج مما يوفر ملايين الدولارات التي نستورد بها من الخارج.

وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، إن الأهتمام بالمستثمرين والاستثمار وتشجيع رجال الأعمال للدخول في الاستثمار أهم خطوة لنمو الاقتصاد خاصة وأن مصر لديها إمكانيات كبيرة في جميع المجالات ولكن لم يتم استغلالها بالشكل الصحيح موضحًا أن ضخ مزيد من الاستثمارات والمشاريع يوفر العديد من المزايا للدولة المصرية.

وأضاف «عبده»، أن أهم ميزة توفرها زيادة الصناعة المحلية زيادة فرص العمل وتقليل نسب البطالة خاصة وأن نسب البطالة في زيادة مستمرة منذ أزمة فيروس كورونا وحتي وقتنا هذا لذلك فإن الصناعة المحلية وزيادتها الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية.