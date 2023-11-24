إسرائيل تطلق سراح 39 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين لديها

اطلقت إسرائيل سراح 39 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين لديها، ضمن الدفعة الأولي لصفقة تبادل الأسري مع المقاومة الفلسطينية، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" اليوم الجمعة.

كما أفادت القناة بإطلاق المقاومة الفلسطينية سراح 13 امرأة وطفلا من المحتجزين لديها.

وأشارت القناة إلي أن الجهود المصرية أسفرت عن إطلاق سراح 12 من رعايا تايلاند و13 من المحتجزين لدي المقاومة الفلسطينية.

ويأتي إطلاق سراح الأسرى ضمن اتفاق بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية على هدنة لمدة 4 أيام بفضل الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، والتي بدأت اليوم الجمعة.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية عن التزامها بالهدنة بشرط أن تقوم إسرائيل بالمثل.

وعلى الرغم من سريان الهدنة في قطاع غزة، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بقتل 3 فلسطينيين وأصاب 15 اخرين.

ومع دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ في قطاع غزة، بدأ الفلسطينيون العالقون في مصر الدخول إلى غزة، للمرة الأولى منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في السابع من الشهر الماضي، بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة أعلنت يوم أمس الخميس أن السلطات المصرية أبلغتها ببدء عودة الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري إلى القطاع عبر معبر رفح بدءا من اليوم الجمعة.

كما أكدت السفارة الفلسطينية لدى مصر أنه بوسع مواطنيها العالقين في شمال سيناء والراغبين في العودة طوعيا إلى غزة الرجوع إلى القطاع بدءا من اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن السلطات المصرية أبلغتها أيضا بالسماح بعودة الفلسطينيين العالقين في القاهرة وبقية محافظات مصر بداية من يوم غد السبت.

يشار إلى أن اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية يتضمن وقف إطلاق النار من الجانبين، ووقف حركة الآليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وإدخال 300 من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى جميع مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالا وجنوبا.

كما يشمل الاتفاق إطلاق سراح 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية دون سن 19 عاما.

وأيضا وقف حركة الطيران الإسرائيلي في جنوب القطاع على مدار الأربعة أيام مع وقف حركة الطيران الإسرائيلي في الشمال لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء.

وأثناء فترة الهدنة يلتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في جميع مناطق قطاع غزة، مع ضمان حرية حركة المواطنين الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين.