عضو بـ«النواب»: الموقف المصري واضح برفض مخططات تهجير الفلسطينيين

قالت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد، أمس، أن أي تصريحات وعقل وحكمة تخرج عن الدولة المصرية، لا تدل أبدًا على أي ضعف أو تهاون، وهذا مبدأ مهم للحديث عن دبلوماسية حقيقية على أرض الواقع.

وأضافت «الطباخ»، خلال مداخلته عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الموقف المصري كان واضحًا، برفض حاسم لمخططات تهجير الأشقاء من غزة أو الضفة الغربية، إلى مصر والأردن، مشيرة إلى أنّ مصر اتخذت إجراءات وتدابير كبيرة جدًا، من بداية الأزمة حتى الآن، وإجبارها بعض الدول لتغيير مواقفها لصالح القضية الفلسطينية.

وتابعت عضو مجلس النواب، بأنّ مصر قامت بمناداة وحشد للرأي العام، على المستوى القومي والدولي، وتخصيص مطار العريش لاستقبال طائرات المساعدات، القادمة من كل دول العالم، وكان موقف القيادة مشرفًا جدًا أمام العالم أجمع.