ads
الجمعة 24 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط عصابة النصب على المواطنين  "عبر فيس بوك " بالقاهرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم، من طالب مقيم بمحافظة الجيزة بتعرفه على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لرغبته فى شراء عُملة أجنبية خارج السوق المصرفية، واتفق معه على التقابل بدائرة القسم، ولدى حضوره للمكان المتفق عليه حضر إليه شخصان يستقلان سيارة وتحصلا منه على مبلغ مالي عملة محلية وإعطائه مظروفا بداخله أوراق من عُمله أجنبية وانصرفا، وأثناء فحصه المبلغ المشار إليه تبين له أنه مقلد، وقام بالتخلص منه خشية المساءلة القانونية واتهمهما بالنصب عليه.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص مقيمون بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وفيزا كارت. 

واعترفوا بإنفاق باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية وكذا إيداع أحدهم جزءا من المبلغ المستولى عليه بحسابه البنكي، وتم ضبط مبالغ مالية مقلدة الأدوات والأجهزة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة  - بندقية خرطوش، طبنجة صوت وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وقيد حديدي، وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة مستأجرة، باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين، واتهمهم بالنصب عليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق

أحد الأشخاص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الاجهزة الامن السوق المصرفي التواصل الاجتماعي