مركز فاقوس يستضيف ندوتين لدعم صحة المرأة والطفل

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأوضح أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة، مشددًا على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة،فى ظل اهتمام الدولة بهذا الملف مشيرًا إلى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

ومن جانبها أكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم ندوتين، الأولى بعنوان "التغذية الصحية السليمة" تناولت إلقاء الضوء ( الطرق الصحية لطهى الطعام – كيفيه تعزيز المناعة للوقاية من نزلات البرد وأهميه تناول البروتين لجسم الانسان- خطورة استخدام المضادات الحيوية بدون اشراف الطبيب)، والندوة الثانية بعنوان "نواقض الوضوء والغسل" وتم عقد الندوتين بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان ومديرية الأوقاف بمركز فاقوس.