بالفيديو..رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر شهدت تغييرًا غير مسبوق خلال العشر سنوات الماضية

شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بعدة رسائل في الفيلم التسجيلي "رسائل حب من قلب المصريين للرئيس" والذي شاهده اليوم الخميس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة بحضور ورعاية الرئيس، وحملت كلمات رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر شكرا وتقديرا للسيد رئيس الجمهورية.

وقال:"في العشر سنوات الماضية شهدت مصر تغيير غير مسبوق في تاريخها في إطار المواطنة ومجتمع العدالة والتنمية، والذي أثر في ليس فقط الإصلاح الاقتصادي وشجاعة القرار ولكن الحزمة الاجتماعية التي تبنتها الدولة المصرية في التعامل مع الفئات الاولى بالرعاية.. أشكر الله من أجل بلادنا".

كما تضمن الفيلم كلمات لعدد من الرموز الفنانين والكتاب والمثقفين والإعلاميين وعدد من المواطنين، وأطفال من ذوى الهمم قادرون باختلاف وبعض رجال الأعمال.