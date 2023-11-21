نائب محافظ البحيرة ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية يتفقدان عددا من المصانع بحوش عيسى

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم الاستثمار والمستثمرين خاصةً بالمناطق الصناعية للنهوض بها وتنميتها، بإعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتماماً كبيراً لدورها في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب.

وأشارت بلبع، إلى أهمية مركز ومدينة حوش عيسى كمدينة واعدة جاذبة للاستثمار لوجود المنطقة الصناعية بها، وتوافر البنية الاساسية وجميع المرافق وشبكة الطرق الداخلية بها.

جاء ذلك خلال تفقدها ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لعدد من المصانع بحوش عيسى مصنع لتصنيع منتجات الألبان وتعبئة المواد الغذائية وتجميد الخضراوات والذي يضم عدد 4 خطوط إنتاج لمنتجات الخضر والفاكهة المجمدة والمعلبة ومنتجات الألبان، بطاقة إنتاجية 150 طن / يوم، ويعمل به 300 موظف بين عمالة فنية وإدارية وإشرافية، حيث يستهدف المصنع التصدير إلي الخارج وبخاصًة الدول العربية حيث يتم الاعتماد فى تصنيع وتعبئة المنتجات على عناصر إنتاج ومواد خام من مزارع معتمدة لا تستخدم المبيدات الزراعية، كما حصل المصنع على عدد من شهادات الجودة لالتزامه بالمعايير والمواصفات الصحية والبيئية.

ثم قاما بتفقد مصنع لإنتاج أعلاف الدواجن والمواشي، والمقام علي مساحة 5 آلاف متر بطاقة إنتاجية 25 طن / الساعة وسعة تخزينية 8 صوامع بينها 2 صومعة ذرة بسعة 4 آلاف طن، 6 صوامع صويا بسعة 60 طن لكل صومعة، ويعمل المصنع بالكامل بطريقة أتوماتيكية باستخدام برامج وتطبيقات شركة سيمنز الألمانية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 200 - 300 طن / يوم، ويعمل به 30 عاملًا.

كما تفقدا مصنع للاستيراد والتصدير والتصنيع والتجارة والمتخصصة فى تصنيع المراتب من الفايبرالمقام على مساحة 7060م2 بطاقة إنتاجية 2 طن / يوم بتكلفة استثمارية 200 مليون جنية ويعمل به 15 عامل.

حيث قاما خلال الجولة بمتابعة إنتظام سير العمل والجودة الإنتاجية بتلك المصانع، وتابعا خطوط الإنتاج للتأكد من الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والأمان وإنتاج منتج عالى الجودة لتغطية احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمنتجات.

وأكدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن محافظة البحيرة تعد من أكبر المحافظات الواعدة والجاذبه لكافة الاستثمارات نظرا لما تملكه من مقومات واعدة في كافة المجالات والقطاعات وموقعها الجغرافي المتميز نؤكده على الجهود المبذولة لتيسير وتحفيز الاستثمار في المناطق الصناعية، في ظل اهتمام الدولة بهذا القطاع واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.

وأجرت نائب محافظ البحيرة حوارًا تفاعليا مع عدد من العاملين الفنيين بمصانع وشركات المنطقة الصناعية وأستمعت لمطالبهم وأفكارهم عن تطوير وتنمية المنطقة للحفاظ عليها كقلعة صناعية منتجة على أرض محافظة البحيرة وفق أحدث النظم والمواصفات العالمية، وطالبتهم الإلتزام بمعايير الجودة خلال مراحل عمليات الإنتاج وكذا الحرص على إتباع معايير السلامة والصحة المهنية وتعليمات الحماية المدنية حفاظاً على أرواحهم وسلامة المرفق من أى مخاطر وكذا الإلتزام بالاشتراطات البيئية والصحية للحفاظ على البيئة من أى انبعاثات خطيرة.