ads
الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أهمية اتخاذ الكونجرس إجراءات لدعم أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أهمية أن يتخذ الكونجرس إجراءات لدعم أوكرانيا من خلال تمرير طلب التمويل الإضافي الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم كييف بقيمة 60 مليار دولار.

وقال بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، إن: "مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وتأمين مستقبلها كدولة ذات سيادة وديمقراطية ومستقلة ومزدهرة من شأنه أن يعزز مصالح أمننا القومي".

وأضاف أن "إعلان الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من الأسلحة والمعدات لدعم شعب أوكرانيا في دفاعه عن بلده وحريته ضد روسيا، سيساعد في تلبية احتياجات أوكرانيا الفورية في ساحة المعركة وهي تقاتل لاستعادة أراضيها السيادية".

وأوضح أن "دعم أوكرانيا يساعد على منع نشوب صراع أكبر في المنطقة ويمنع العدوان في المستقبل، مما يجعلنا جميعا أكثر أمانا".

واستشهد وزير الخارجية الأمريكي بما قاله بايدن: "عندما لا يدفع المعتدون الثمن، فإنهم يتسببون في المزيد من الفوضى والموت والدمار. إنهم مستمرون، والتكلفة والتهديدات التي تواجه أمريكا والعالم تستمر في الارتفاع".

واختتم البيان بالقول: "إلى أن تنهي روسيا حربها.. ستواصل الولايات المتحدة والتحالف الذي أنشأناه والذي يضم أكثر من 50 دولة الوقوف إلى جانب أوكرانيا".

وزير الخارجية الامريكي دعم أوكرانيا الكونجرس
ads