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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

«الجزار»: «الحدائق المركزية» بالعاصمة الإدارية يحصد جائزة الشرق الأوسط للمناظر الطبيعية المستدامة 2023

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حصول مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على جائزة الشرق الأوسط للمناظر الطبيعية المستدامة لعام 2023 في فئة "المتنزهات والترفيه"، المُقدمة من الاتحاد الدولي لمهندسي المناظر الطبيعية في الشرق الأوسط، والجمعية العلمية السعودية لعمارة البيئة. وجاء ذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي استضافته مجلة المناظر الطبيعية، وأقيم في 15 نوفمبر الجارى بفندق اتلانتس رويال بجزيرة جميرا في دبي.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن حفل توزيع الجوائز، شهد تكريمًا خاصًا لشركة دار الهندسة - التى قامت بتصميم المشروع-، وذلك لاعتماد المصممين على استخدام النباتات المحلية والتقنيات المبتكرة لحماية البيئة، وتعزيز رفاهية المجتمعات العمرانية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعد أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف الوزير، أن المشروع يحتوى على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي).

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الحدائق المركزية العاصمة الإدارية الجديدة جائزة الشرق الاوسط
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