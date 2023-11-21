مراسل العربية: استنفار في مستوطنات غلاف غزة وإطلاق صفارات الإنذار

اكد مراسل فضائية العربية، ان هناك استنفار في مستوطنات غلاف غزة وإطلاق صفارات الإنذار.

واعلن الجيش الإسرائيلي، عن دوي صفارات الإنذار بمناطق في محيط قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مربعا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان في غزة

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مربعا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان بغزة، كما تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس بقطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية، قد أعلنت إجلاء حوالي 100 جريح ومريض في منتصف الليل من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.