الليلة.. مكتبة مصر الجديدة تقدم ندوة "بنفسك غير نفسك"

تنظم مكتبة مصر الجديدة اليوم الثلاثاء في الخامسة مساء ندوة تحت عنوان "بنفسك غير نفسك" وذلك فى إطار البرامج والندوات الاجتماعية التى تتناول المشاكل النفسية.

وتؤكد الندوة على التزام جمعية مصر الجديدة بتوفير وجهة اجتماعية رائدة وخدمات ومصادر داعمة لمختلف أفراد المجتمع، كما أنها تسهم مثل هذه الندوات في القضاء على المشكلات الاجتماعية المرتبطة بأعراض وأمراض الصحة النفسية وفتح نافذة للتواصل والتحاور حول الصحة والسلامة.

تحاضر في الندوة داليا محمد استشاري صحة نفسية والتى تتسأل خلال الندوة لماذا السماح للآخر يتسبب في مزيد من الأذى من هذا الشخص الذي اخطاء في حقك .