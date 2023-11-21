البحرين واليمن يبحثان أوجه التعاون العسكري خلال مؤتمر حوار المنامة 2023

بحث القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، مع وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري والوفد المرافق، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الدفاع اليمني في مؤتمر "حوار المنامة 2023" بدورته التاسعة عشر، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأشاد الشيخ خليفة بالعلاقات الأخوية بين البحرين واليمن والتي تشهد على الدوام تطورًا وتقدمًا في العديد من المجالات وعلى مختلف الأصعدة.