السيطرة على حريق أرض الملاهي بمنطقة العجيزي بطنطا دون وقوع إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية، على الحريق الذي شب مساء اليوم، في أرض الملاهي بمنطقة العجيزي بنطاق حي أول طنطا.



وكان اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا ، يفيد بنشوب حريق هائل في الملاهي المقامة في منطقة العجيزي بطنطا ، وانتقلت سيارات الإطفاء لمكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه، وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي ، أدى إلى نشوب الحريق والذي أسفر عن احتراق بعض الألعاب الترفيهية ولم يسفر عن إصابات.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.