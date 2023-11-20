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الإثنين 20 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

في إطار مبادرة «انزل.. شارك».. وفد التنسيقية يشارك في فعاليات مؤتمر اتحاد الناشرين

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شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات المؤتمر الذي نظمه اتحاد الناشرين المصريين، في إطار مبادرة «إنزل.. شارك»، وذلك بمقر الاتحاد. 
جاءت مشاركة وفد التنسيقية في إطار اللقاءات التي تعقدها التنسيقية لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024، وكذلك الاستماع لرؤى وطرح الفئات المختلفة، لصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة التحديات القائمة والتغلب عليها.
شارك في اللقاء سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعددا من أعضاء مجلس إدارة  الاتحاد، والفنان محمد أبو داود، د. مجدي عاشور، أمين عام الفتوى ومستشار وزارة التضامن، الأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى والارثوذكس، المهندس محمد عبد الرازق، عضو اتحاد  الناشرين، ومنسق عام المؤتمر صبحى خميس مدير عام الاتحاد، وجمع غفير من الناشرين المصريين. 
ضم وفد التنسيقية النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن أعضاء التنسيقية، الدكتور رامي عبد الباقي، عضو اتحاد الكتاب، أحمد مبارك، داليا فكري، أحمد خالد.
 

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