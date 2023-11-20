تصفيات يورو 2024.. إيطاليا تعلن تشكيل مواجهة أوكرانيا في جولة الحسم

أعلن الجهاز الفني لمنتخب إيطاليا، بقيادة لوتشيانو سباليتي، تشكيل فريقه لمواجهة أوكرانيا، مساء اليوم الإثنين، على ملعب "باي ارينا" في مدينة ليفركوزن الألمانية، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

وجاء تشكيل إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دي لورينزو، أكيربي، بونجيورنو، ديماركو

خط الوسط: فراتيسي، جورجينيو، باريلا

خط الهجوم: زانيولو، راسبادوري، كييزا

وشهد تشكيل إيطاليا عدة تغييرات عن التشكيل الذي شارك في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في سبتمبر الماضي، حيث شارك كل من فراتيسي، بونجيورنو، وراسبادوري بدلاً من بيراردي، رومانيولي، وبيلجريني.

ويخوض الآزوري مواجهة الليلة الحاسمة بحثا عن خطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثالثة إلى يورو 2024 بعد المنتخب الإنجليزي.

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني فى ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم أوروبا برصيد 13 نقطة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة فقط عن منتخب أوكرانيا صاحب نفس الرصيد من النقاط ليأتى في المركز الثالث بالترتيب، خلف المنتخب الإنجليزي الذى حسم تأهله مبكرا بتربعه على الصدارة برصيد 19 نقطة.

وبات المنتخب الإيطالي يحتاج لتحقيق الفوز في مواجهة الليلة ضد أوكرانيا، من أجل حسم الوصافة والتأهل المباشر لنهائيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة، أو على أقل تقدير حصد نقطة واحدة بالتعادل من أجل صعوده بشكل رسمي.