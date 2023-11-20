رئيس جامعة الأقصر يوجه بسرعة إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس من عمداء ووكلاء الكليات.

ووجه رئيس الجامعة، بسرعة إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، لكليات الجامعة وفقّا للخطة الزمنية المرسلة من المجلس الأعلى للجامعات والمعتمدة من مجلس الجامعة.

كما استعرض المجلس في جلسته التي عقدت بمقر الإدارة المركزية لجامعة الأقصر، تقرير اللجنة المشكلة لدراسة المقترح الخاص بتأسيس برنامج مميز في الترجمة المتخصصة في اللغة الألمانية، كما ناقش المجلس، المذكرة المقدمة من رئيس الجامعة بشأن القواعد المنظمة للزي داخل الحرم الجامعي.

وكان الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، قد شارك في جلسة الاجتماع الدوري رقم 108 للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، التي أقيمت في جامعة بنها، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.

وتناول الاجتماع، رؤية الجامعات الحكومية لمكافحة وعلاج الإدمان بين الطلاب، حيث شهد الاجتماع عرض من مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بشأن إعداد خطة تنفيذية موجهة لمكافحة المواد المخدرة بين الطلاب، مع إعلان الصندوق استعداده لتوفير كافة أوجه الدعم لهذه الخطة على مستوى الجامعات المصرية.

وأوصى أعضاء المجلس بتنفيذ حملة توعية بين الطلاب بمخاطر تعاطى المخدرات من خلال السوشيال ميديا، وتنظيم المسابقات والندوات والأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة وإتاحة كل الإمكانيات اللوجستية من ملاعب ومسارح لتحقيق ذلك الغرض.

وبحث المشاركون فى الاجتماع، مقترح بإجراء تحاليل للكشف عن المخدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدن الجامعية أو للطلاب المقيدين بالجامعات دون أن يتحمل الطلاب اي أعباء مالية.

مجلس شئون التعليم والطلاب (7)

مجلس شئون التعليم والطلاب (5)

مجلس شئون التعليم والطلاب (4)

مجلس شئون التعليم والطلاب (6)

مجلس شئون التعليم والطلاب (9)

مجلس شئون التعليم والطلاب (8)

مجلس شئون التعليم والطلاب (3)

مجلس شئون التعليم والطلاب (2)