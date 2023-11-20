خلال Cairo ICT 2023.. هواوي تناقش استراتيجيات التحول الرقمي في العديد من القطاعات

شاركت شركة هواوي، في جلستين نقاشيتين بعنوان "العصر الجديد للبيانات: فرص تطوير مراكز البيانات فائقة النطاق" و " تحليلات الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي" وذلك خلال فعاليات المعرض والمؤتمر التكنولوجي الدولي للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 2023في نسخته السابعة والعشرين والذي يقام في الفترة من 19 الى 22 نوفمبر الجاري.

قال كولن هو، رئيس حلول الحوسبة السحابية بمجموعة أعمال المؤسسات – بهواوي شمال إفريقيا: "نتعاون في شركة هواوي لإطلاق القوة التكنولوجية الرقمية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر، حيث نركز على بناء بنية تحتية ذكية متكاملة وخضراء تخلق قيمة مضافة للجميع. " مضيفاً: "مهمتنا هي تمكين الصناعات من العمل بشكل أكثر ذكاء وفاعلية، وتعزيز الاستدامة والابتكار، فمن خلال إقامة نظام ايكولوجي لتقنية المعلومات، لا نطمح لخلق مستقبل أعمال رقمي فحسب، بل نسعى لرقمنة المجتمع ككل."



خلال جلسة بعنوان "العصر الجديد للبيانات: فرص تطوير مراكز البيانات فائقة النطاق"، قام ريد تشين، مدير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في هواوي كلاود شمال أفريقيا، بتسليط الضوء حول جهود هواوي في تمكين عملائها من إنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي متخصصة من خلال توفير حوسبة منخفضة التكلفة ومنصة تطوير سهلة الاستخدام. مضيفاً أن حلول هواوي السحابية توفر قابلية التوسع اللازمة للمشاريع كثيفة البيانات، مما يوفر المرونة التي تحتاجها للتكيف مع متطلبات علوم البيانات المتقدمة."

بينما جاءت الجلسة الاخرى بعنوان "تحليلات الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي"، حيث أكد مدحت محمود، رئيس قسم التحول الرقمي والخدمات العامة في شركة هواوي شمال أفريقيا، على ان رؤية هواوي تقوم على تمكين الشركات من اتخاذ القرارات في الوقت المناسب من خلال تحليل البيانات في الوقت الفعلي لها وذلك عن طريق استخدام تطبيقات متطورة ومن هنا تظهر أهمية التكنولوجيا التى تتشكل طبقا لمختلف القطاعات. مؤكداً على التزام هواوي بخلق مستقبل يعمل فيه الذكاء الاصطناعي على تسريع عملية اتخاذ القرارات ويوفر امكانيات جديدة تدعم مختلف الاعمال.

