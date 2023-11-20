طلاب مدرسة في الدقهلية يتفقدون أروقة مجلس النواب التاريخية

نظمت مدرسة الشهيد أحمد حسين الرسمية للغات بالمنصورة محافظة الدقهلية زيارة لعدد من طلابها الى مجلس النواب المصري، فى إطار تفعيل مبادرة مصر بين الحاضر والمستقبل لتعريف الطلاب عن قرب بالمؤسسات الوطنية وآليات العمل بها.

اصطحبت الطلاب خلال الزيارة النائبة الدكتورة نسرين عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، وتفقد الطلاب أروقة مبنى المجلس التاريخي الذي تأسس عام 1923، وشملت الزيارة متحف المقتنيات التاريخية بالمجلس والذي يحتوي علي مقتنيات الحقبة الملكية ومكتبة تضم مجموعة نادرة من الكتب والمقتنيات التاريخية وكافة مضابط جلسات المجلس منذ أكثر من 150 عاماً، كما استمع الطلاب إلى محاضرة تعريفية حول تاريخ مجلس النواب المصري منذ بدء الحياة النيابية في مصر عام 1866 داخل القاعة الفرعونية.

أشرف على زيارة الطلاب عزة فاروق مدير مدرسة الشهيد احمد حسين و لمياء يوسف الاخصائية الاجتماعية بمدرسة الشهيد احمد حسين

من جانبه أشاد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بدعوة النائبة الدكتورة نسرين عمر وثمن دورها المستمر والمثمر فى خدمة التعليم بالدقهلية ودعمها الدائم للعملية التعليمية .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن هذه الزيارة هى الأولى من نوعها، بتعليم محافظة الدقهلية حيث تعتبر زيارة البرلمان ضمن أنشطة المبادرة التى تتضمن المشاريع القوميه والهيئات والمؤسسات

واشاد شعبان بالحفاوة البالغة في استقبال طلاب المدرسة من السادة المسئولين داخل مجلس النواب، وحرصهم على تسهيل مهمة الطلاب واطلاعهم على كافة الجوانب المتعلقة بالعمل التشريعي في البرلمان .

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