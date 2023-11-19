تعليم الدقهلية تطلق مبادرة مصر بين الحاضر والمستقبل

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إطلاق مبادرة "مصر بين الحاضر والمستقبل "بهدف تشكيل الهوية المصرية لدى الطلاب لاسترجاع دور المدرسة التربوي.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم فى تصريحات صحفية ، اليوم الأحد، إن المبادرة تهدف إلى أهمية زيادة الوعي لدى طلاب المدارس بالمشروعات القومية التي جرى تنفيذها والمشروعات القومية الجاري العمل بها لغرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب وزيادة وعيهم والتحديات المرتبطة بها

وأوضح شعبان، ان المبادرة سيتم تنفيذها على ثلاث محاور منها "المحور الأول" مشروعات بحثية عن المشروعات القومية ورصد جوائز قيمة لأحسن بحث.

أما المحور الثانى عن زيارات الهيئات الحكومية والمشاريع القومية وكتابة تقارير عنها، و تصميم ماكيت لكل مشروع قومى.

فيما يتضمن المحور الثالث "حوار مجتمعي عن مصر بين الحاضر والمستقبل وأهمية المشاريع القومية لحاضر ومستقبل الأمة".