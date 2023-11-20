النائب العام يستقبل نقيب المحامين

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، أمس الأحد الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر عام ٢٠٢٣، الأستاذ/ عبد الحليم علام نقيب المحامين، والوفد المرافق له.

وقد رحب النائب العام بضيوفه الكرام، الذين قدموا التهنئة لتوليه مهام منصبه.