استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، أمس الأحد الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر عام ٢٠٢٣، الأستاذ/ عبد الحليم علام نقيب المحامين، والوفد المرافق له.
وقد رحب النائب العام بضيوفه الكرام، الذين قدموا التهنئة لتوليه مهام منصبه.
حوادث وقضايا
النائب العام يستقبل نقيب المحامين
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استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، أمس الأحد الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر عام ٢٠٢٣، الأستاذ/ عبد الحليم علام نقيب المحامين، والوفد المرافق له.
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، أمس الأحد الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر عام ٢٠٢٣، الأستاذ/ عبد الحليم علام نقيب المحامين، والوفد المرافق له.