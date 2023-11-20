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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النائب العام يستقبل نقيب المحامين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، أمس الأحد الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر عام ٢٠٢٣، الأستاذ/ عبد الحليم علام نقيب المحامين، والوفد المرافق له.
وقد رحب النائب العام بضيوفه الكرام، الذين قدموا التهنئة لتوليه مهام منصبه.

الأستاذ عبد الحليم علام المستشار محمد شوقي النائب العام المستشار محمد شوقي النائب العام توليه مهام منصبه
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