لليوم الثاني.. كسح مياه الأمطار من شوارع فارسكور بدمياط

تابع اللواء وائل الشربينى رئيس مركز ومدينة فارسكور في دمياط لليوم الثانى على التوالى على أعمال رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس والتعامل الفوري معها.

تم علي الفور أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار من خلال فرق العمل الميدانية والدفع بسيارات الشفط وذلك بكافة المناطق التي تعرضت لتجمعات مياه الأمطار حيث تستمر الأعمال حتي يتم الإنتهاء تماماً من أعمال الرفع وإزالة آثارها ،حرصاً علي توفير بيئة آمنة للمواطنين وللمركبات وتيسير الحركة المرورية .

تابع اللواء وائل الشربينى.رئيس مركز ومدينة فارسكور في دمياط، سرعة التعامل الفورى مع تداعيات الأحوال الجوية وحل الأزمات الطارئة في حينها للحد من تفاقم المشكلات والقضاء عليها فى حينها حيث تم رفع درجة الإستعداد القصوى بالمركز والقرى التابعة لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد.

حيث أشرف اليوم على أعمال التعامل الفورى مع سقوط عامود كهرباء على الكوبرى العلوى بفارسكور وتم رفعه وإعادته مره أخرى وذلك للحد من تفاقم المشكلات ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة وهطول أمطار على أغلب الأنحاء منذ فجر هذا اليوم، وفى هذا السياق، واصلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق حيث تم الدفع بالمعدات والفرق الفنية بجميع المراكز والمدن، وذلك لرفع تجمعات مياه الأمطار وذلك لتيسير الحركة المرورية وحركة المارة بالشوارع .

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد لتعلن تساقط أمطار على بعض مدن محافظة دمياط خلال الأيام المقبلة، خاصة مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، إضافة إلى بعض قرى دمياط حيث شهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة تسببت في تعطل حركة الصيد نسبيا في بوغاز عزبة البرج في دمياط

من جانبها ، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة استعدت جيدًا لاستقبال نوات الأمطار المحتملة، موضحة أن هناك خطة عمل تم وضعها لكافة القطاعات للتعامل مع أية مواضيع تنتج بسبب تغييرات حالة الطقس، وأن هناك غرفة عمليات لمتابعة الموقف أولا بأول، فضلا عن تخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين للتعامل الفوري معها.