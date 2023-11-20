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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إدخال شاحنتي وقود لغزة عبر معبر رفح بحمولة 70 ألف لتر

ادخال شاحنتي وقود
ادخال شاحنتي وقود لغزة عبر معبر رفح بحمولة 70 الف لتر
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سمحت السلطات المصرية صباح اليوم الاثنين بأدخال شاحنتي وقود لقطاع غزة عبر معبر رفح البري تابعتين للاونوروا  منها شاحنة بحمولة 60 الف لتر وشاحنة ثانية بحمولة 10 الاف لتر وجلاي تسليمها للجانب الفلسطيني بقطاع غزة اليوم 

كما استقبلت السلطات المصرية امس 5 جرحي فلسطينيين و63 مريض سرطان و47 مرافق من ذويهم عبر معبر رفح البري لعلاج المرضي بمستشفيات الامارات وتركيا كما عبر لقطاع غزة 40  شاحنة مساعدات فلسطينية وجري استقبال 675 من حاملي الجنسيات الاجنبية والمصريين قادمين من قطاع وجري انهاء اجراءات عبورهم للجانب المصري كما عبر لقطاع غزة امس شاحنتي  وقود بحمولة 69 الف لتر وقود .

وقد وصل وزير الصحة المصري لمطار العريش الدولي صباح اليوم استعدادا للتوجه الي معبر رفح البري اليوم لاستقبال الاطاف الفلسطينين الخدج حال وصولهم من مستشفي الشفاء بقطاع غزة لرعايتهم بالمستشفيات المصرية كما ودع وزير الصحة اليوم الجرحي والمرضي الفلسطينيين المتوجهين للعاج بتركيا اليوم بحضور سفير تركيا بالقاهرة .

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