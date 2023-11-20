اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 439 شاحنة و 595 سيارة حيث شملت حركة الواردات 1500 طن بضائع ، 124 شاحنة و589 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 315 شاحنة و 6 سيارة.
يشهد ميناء سفاجا مغادرة ثلاث سفن وهي الحرية ، امل و بوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1230 طن بضائع و 178شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة و آور. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم استقبال السفينة الحرية2 وعلي متنها 580 سيارة بوزن 1160 طن قادمة من جدة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 950 راكب بموانيها .
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تداول 9 آلاف طن بضائع و439 شاحنة بموانئ البحر الأحمر
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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 439 شاحنة و 595 سيارة حيث شملت حركة الواردات 1500 طن بضائع ، 124 شاحنة و589 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 315 شاحنة و 6 سيارة.
اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 439 شاحنة و 595 سيارة حيث شملت حركة الواردات 1500 طن بضائع ، 124 شاحنة و589 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 315 شاحنة و 6 سيارة.