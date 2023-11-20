انطلاق فعاليات اليوم الأول من ملتقى الابتكار على هامش معرض القاهرة الدولي

أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات اليوم الأول من ملتقى الابتكار على هامش (ICT Cairo) معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الذي يُقام في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، القاهرة الجديدة.

ومن جانبه، أشار د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن الملتقى في يومه الأول ضم مجموعة متنوعة من المشاركين من مختلف الفئات العمرية والتخصصات، حيث كان هناك حضور قوي من الطلاب، والباحثين، ورواد الأعمال، والشركات الناشئة.

وأضاف د.ضياء خليل أن الملتقى شمل مجموعة متنوعة من الفعاليات، من بينها جلسات نقاشية، وورش عمل، ومعارض للمنتجات والخدمات المبتكرة، مشيرًا إلى أن الفعاليات شهدت تفاعلًا كبيرًا من المشاركين، حيث شاركوا في المناقشات، والحوارات، وطرحوا الأسئلة، وتفاعلوا مع المتحدثين.

وأشار د.ضياء إلى أبرز الفعاليات التي أقيمت في اليوم الأول، والتي من بينها، محاضرة بعنوان "ريادة الأعمال 2043 ... نحو مستقبل أفضل" بمشاركة المهندس زياد علي، وهو أحد أبرز رواد الأعمال المصريين الذين حققوا نجاحًا كبيرًا في مسيرتهم المهنية، لافتًا إلى أن الملتقى استضاف أيضًا السيد حسن الجبرتي ممثلاً عن مؤسسة استثمارية سعودية رائدة، حيث قدم السيد حسن الجبرتي خلال اللقاء لمحة عامة عن المؤسسة واستثماراتها، وكيفية الاستثمار في السوق السعودية، بالإضافة إلى فرص التعاون بين الشركات الناشئة المصرية، والمؤسسات الاستثمارية السعودية.

ومن جانبه، أشار د.ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن الملتقى في اليوم الأول، شهد إقامة حلقة نقاشية عن تكنولوجيا التعليم؛ لمناقشة دور تكنولوجيا التعليم في تحسين جودة التعليم، وأحدث الاتجاهات في تكنولوجيا التعليم، والتحديات والفرص التي تواجه تكنولوجيا التعليم، بمشاركة المهندس ماجد حرب خبير تكنولوجيا التعليم، وحضور مجموعة من رواد الأعمال المتألقين في مجال تكنولوجيا التعليم.

وأضاف د.ماجد غنيمة أن المشاركين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في الملتقى، وعبروا عن تقديرهم للجهود التي يبذلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الابتكار في مصر، مشيرًا إلى أن ملتقى الابتكار يعد فرصة رائعة لتبادل الخبرات والمعرفة، ودعم التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالابتكار، كما أنه يُساهم في نشر ثقافة الابتكار في مصر، ودعم تطوير الأفكار والمشاريع المبتكرة، مؤكدًا أننا شهدنا في اليوم الأول من الملتقى تفاعلًا كبيرًا من المشاركين، مما يعكس مدى اهتمامهم بالابتكار، ورغبتهم في المساهمة في تطوير المجتمع.