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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

أسقف بني مزار يترأس صلوات القداس الإلهي اليوم بكاتدرائية مارمرقس

ارشيف
ارشيف
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ترأس الانبا أنيانوس أسقف بني مزار وتوابعها صلوات القداس  الالهي لرسامة كهنة جدد بالايبارشية  اليوم بكاتدرائية مارمرقس ببني مزار.

 و يشارك في الصلاة الانبا يسطس أسقف ورئيس دير الانبا أنطونيوس بالبحر الاحمر والانبا توماس الاسقف العام والمشرف علي دير السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالبهنسا ومجمع الاباء الكهنة و خورس الشمامسة.

جدير بالذكر ان الانبا انيانوس  ولد في 24 مايو 1962بالمحلة درس الهندسة ثم قصد طريق الرهبنة بدير الانبا أنطونيوس في 10 أغسطس 1992 باسم الراهب يعقوب الانطوني خدم في أستراليا  قبل الأسقفية   وفي طهطا وفي مواضِع كثيرة
تمت تزكيته للأسقفية من  الأنبا يسطس رئيس دير الأنبا أنطونيوس ورسم أسقفا في 5 يونيو 2022 بيد البابا تواضروس الثاني علي ايبارشية بني مزار وتوابعها خلف الاشقف الراحل الانبا أثناسيوس.

أقباط أقباط الكاثوليك
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