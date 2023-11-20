أسقف بني مزار يترأس صلوات القداس الإلهي اليوم بكاتدرائية مارمرقس

ترأس الانبا أنيانوس أسقف بني مزار وتوابعها صلوات القداس الالهي لرسامة كهنة جدد بالايبارشية اليوم بكاتدرائية مارمرقس ببني مزار.

و يشارك في الصلاة الانبا يسطس أسقف ورئيس دير الانبا أنطونيوس بالبحر الاحمر والانبا توماس الاسقف العام والمشرف علي دير السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالبهنسا ومجمع الاباء الكهنة و خورس الشمامسة.

جدير بالذكر ان الانبا انيانوس ولد في 24 مايو 1962بالمحلة درس الهندسة ثم قصد طريق الرهبنة بدير الانبا أنطونيوس في 10 أغسطس 1992 باسم الراهب يعقوب الانطوني خدم في أستراليا قبل الأسقفية وفي طهطا وفي مواضِع كثيرة

تمت تزكيته للأسقفية من الأنبا يسطس رئيس دير الأنبا أنطونيوس ورسم أسقفا في 5 يونيو 2022 بيد البابا تواضروس الثاني علي ايبارشية بني مزار وتوابعها خلف الاشقف الراحل الانبا أثناسيوس.