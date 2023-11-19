مفاجأة سارة لأهلي الشرقية.. افتتاح فرع بنك ناصر بأبو حماد قريبًا

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الطلب المقدم من النائب ثروت سويلم بشأن مقر بنك ناصر الاجتماعي الذي تم انشاؤه منذ ثلاث سنوات بمجمع خدمات مجلس مدينة ابوحماد وتم التشطيب والتأثيث واستكمال الإجراءات الأمنية ولم يتم افتتاح البنك حتي الآن.

وطالب النائب احمد أحمد فتحي وكيل اللجنة الذي ترأس الاجتماع من اللواء

محمد درويش مستشار وزارة التضامن التواصل مع الوزيرة د نيفين القباج لاتخاذ قرار تشغيل بنك ناصر الاجتماعي بأبوحماد.

وأكد مستشار وزيرة التضامن أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن أكدت علي افتتاح البنك أوائل الشهر المقبل وذلك بمشاركة الوزيرة و حضور وزيرة التضامن وأعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.

وبحثت لجنة التضامن الاجتماعي، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن ملف انشاء منطقة التأمينات والمعاشات بمدينة ابوحماد بمحافظة الشرقية والسابق ادراجها بخطة وزارة التضامن.

وتساءل النائب ثروت سويلم، خلال مناقشة طلب الإحاطة عن السبب في عدم البدء في إجراءات انشاء منطقة منطقة التأمينات والمعاشات الاجتماعية بمدينة ابو حماد ، وهو الأمر الذي تسبب في سحب قرار التخصيص.

وتضامن عدد من النواب اعضاء اللجنه، مع طلب النائب ثروت سويلم ، منتقدين تقاعس الهيئة في منطقة التأمينات الاجتماعية بمدينة ابو حماد ، والذي بذل فيها النائب ثروت سويلم جهود كبيرة في إجراءات التخصيص والإنشاء في 2017.



من جانبه عقب محمد سعودي ، نائب رئيس هيئة التأمينات ،إن إجراءات الطرح و الإسناد لمنطقة التأمينات والمعاشات في ابوحماد صد قرار بها من الهيئة ،بمتابعة مستمرة من النائب ثروت سويلم ، وقامت الهيئة بتوفير الاعتماد المالي لانشاء منطقة للتأمينات والمعاشات بمدينة ابو حماد بالشرقية وفوجئت الهيئة بصور قرار لمحافظ بسحب التخصيص.



وأشار سعودي إلي أن الهيئة قامت بمخاطبة المحافظة لتجديد قرار التخصيص وأعادته للهيئة وأوصت لجنة التضامن بسرعة مكاتبة محافظ الشرقية مرة ثانية لتحديث قرار التخصيص الموقع المشار اليه لإنشاء منطقة التأمينات بالشرقية.

