تدريبات بدنية شاقة للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة ميدياما في دوري أبطال إفريقيا.. "صور"

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لبداية مشوار الفريق الأحمر في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

خاض لاعبو الأهلي مران بدني قوي بعد انتهاء الإجازة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع بقرار من السويسري، مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

وشارك في التدريبات الفرنسي أنتوني موديست والتونسي محمد الضاوي كريستو على أن تكتمل صفوف الفريق يوم الثلاثاء المقبل بانضمام اللاعبين الدوليين بعد المشاركة مع منتخب مصر ومنتخب جنوب أفريقيا ومالي في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني، يوم السبت المقبل، على ملعب السلام، في المجموعة الرابعة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

وتأهل حامل اللقب في الموسم الماضي لمرحلة المجموعات بالفوز على سان جورج الإثيوبي، ذهابا وإيابا، بنتيجة (0/7) في مجموع المباراتين.