متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفيات عديدة خرجت عن الخدمة في غزة

قال محمد الفتياني المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع في قطاع غزة صعب جدا من الناحية الصحية، نتيجة استهداف المستشفيات أو حصارها حتى خرج معظمها عن العمل وتسبب في كارثة صحية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أي مريض لا يمكن أن يخرج من قطاع غزة إلا بعد تدخل جهات خارجية.

ولفت إلى أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على اتصال دائم مع الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة وكل المنظمات والهيئات الدولية، لكن الوضع ليس بالسهولة لتقديم الخدمات الطبية في غزة.



وذكر أن القطاع الصحي في غزة يواجه ضغطا من جهتين، الأولى هي إصابات وجرحى القصف الإسرائيلي، والثاني هو المرضى الذين كانوا في الرعاية الصحية أو من يحتاجون رعاية، ونحن نناشد بتدخل الضمائر الإنسانية حول العالم بإنشاء ممرات إنسانية لخروج المرضى لاستكمال علاجهم.