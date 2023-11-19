اختل توازنها.. مصرع طفلة سقطت من الطابق الثالث بمدينة 6 أكتوبر

لقيت طفلة في العقد الأول من عمرها إثر سقوطها من الطابق الثالث عقب اختلال توازنها أثناء لهوها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

تلقي المقدم محمد داود رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة في العقد الأول من عمرها وسط بركة من الدماء، وبالتقابل مع والدة الطفلة أفادت بسقوط طفلتها من شرفة الشقة محل سكنهم بالطابق الثالث عقب اختلال توازنها أثناء لهوها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفت وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.