السفارة الصينية لدى واشنطن: توقعات بأن يؤدي اجتماع بايدن وشي إلى تحسين العلاقات

رجحت السفارة الصينية في واشنطن، أن يساعد اجتماع القمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في سان فرانسيسكو، في تحسين وتطوير العلاقات بين البلدين.

وذكرت السفارة- ردا على سؤال مراسل وكالة أنباء (تاس) الروسية للأنباء، للتعليق على اجتماع الزعيمين- أن "الاجتماع كان إيجابيا وشاملا وبناء.. القمة رسمت مسار تحسين وتطوير العلاقات الصينية الأمريكية".

ووفقا للبعثة الدبلوماسية الصينية، فإن بايدن وشي "أصدرا تعليمات لفريقيهما للبناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها في بالي ومتابعة وتنفيذ الرؤية الجديدة المتفق عليها في سان فرانسيسكو في الوقت المناسب".

واجتمع زعيما الصين والولايات المتحدة، على هامش اجتماع زعماء منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك)، الذي عقد في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر.

وكانت المفاوضات هي السابعة منذ تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة والاجتماع الشخصي الثاني بينهما، حيث زار شي الولايات المتحدة لأول مرة في السنوات الست الماضية، وكان الزعيمان قد التقيا آخر مرة في قمة مجموعة العشرين في بالي في نوفمبر 2022.