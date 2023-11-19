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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بابا الفاتيكان: السلام لا يزال ممكنا ويجب ألا نستسلم للحرب في غزة وأوكرانيا

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
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قال بابا الفاتيكان البابا فرنسيس اليوم /الأحد/ إن "السلام لا يزال ممكنا ويجب ألا نستسلم للحرب في غزة وأوكرانيا".
وأضاف بابا الفاتيكان - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (أنسامد) الإيطالية - أن " السلام يتطلب حسن النية، دعونا لا ننسى أن الحرب دائما، هي هزيمة"، مشيرا إلى أن مصنعي الأسلحة فقط هم من يكسبون من تلك الحروب.
وكان قد أعلن المكتب الصحفي للفاتيكان أمس الأول الجمعة، أن البابا فرنسيس سيلتقي "في أوقات منفصلة" مع "أقارب الإسرائيليين المحتجزين كرهائن في غزة وأقارب الفلسطينيين الذين يعانون من الصراع".
ووصف البيان تلك اللقاءات بأنها "ذات طبيعة إنسانية بحتة " وأضاف أن "البابا فرانسيس يريد إظهار قربه الروحي من معاناة كل فرد".
وقال البابا فرنسيس في وقت سابق "كل إنسان، سواء كان مسيحيا أو يهوديا أو مسلما، من أي شعب أو دين، كل إنسان مقدس وثمين في نظر الله وله الحق في العيش بسلام".

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