دعوة أحمد الكأس وجهاز منتخب 2008 لحضور البطولة العربية المدرسية

وجه الدكتور جمال محمد علي المدير الفني لمسابقات كرة القدم بالبطولة العربية المدرسية، الدعوة للجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس، لحضور منافسات البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري.

وتبدأ منافسات البطولة مساء اليوم الأحد، بلقاء منتخب مصر مع منتخب الكويت، في الثامنة والنصف مساءً، على ملعب اتحاد الشرطة الرياضي.

وأكد جمال محمد علي أن البطولة ستكون فرصة جيدة لاكتشاف الموهوبين، خاصة أن المنتخبات المشاركة من الفئة العمرية مواليد 2008، وستكون المنافسة قوية بين المنتخبات العربية المشاركة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني لمنتخب 2008 بقيادة أحمد الكأس ومعه محمد إبراهيم المدرب العام وأحمد رؤوف المدرب المساعد سيكون أمامهم اختيارات مميزة من هؤلاء اللاعبين الذين يشاركون بالفعل مع أنديتهم في هذه المرحلة السنية وسيشاركون مع منتخب مصر في البطولة العربية المدرسية.

تقام البطولة العربية المدرسية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

المنتخبات المشاركة في البطولة:

فلسطين - السعودية - لبنان - الأردن - المغرب - الكويت - عمان - العراق - الجزائر - ليبيا - مصر.

وأكدت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ورئيس اللجنة المنظمة أن البطولة تشهد منافسات كرة القدم والسباحة على مستوى البنين والبنات للفئة العمرية مواليد 2008 و2009، على ستاد الدفاع الجوي.