دبلوماسي سابق: التهجير يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.. ومصر ترفضه تماما

قال السفير محمد العشماوي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ مصر ترفض التهجير على نحو تام لأن هذا الأمر يخص الأمن القومي العربي والأمن القومي المصري، فالقضية الفلسطينية بالنسبة إلى الأمن العربي أساسية بالنسبة إليه.

وأضاف “العشماوي” في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الاحد، أن المقصود بعملية التهجير هو التخلص من القضية الفلسطينية والانتهاء منها تماما وهذا أمر في منتهى الخطورة وهذا الأمر يمثل اعتداءً كبيرا جدا على الأمن القومي العربي.

وتابع الدبلوماسي السابق: "نقل الفلسطينيين من غزة إلى صحراء سيناء أمر في منتهى الخطورة ويخص الأمن القومي مباشرة، ومصر ترفض رفضا تاما هذا الأمر".

وأكد: "ما يتم داخل غزة مقاومة، وحماس جزء من المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفلسطين تعيش حالة اعتداء منذ عام 1948 وحتى الآن، والفلسطينيون في حالة دفاع عن أنفسهم، ومن هنا نرفض نقلهم من مكان لآخر، إلى جانب الاعتداء على الأطفال والنساء وكبار السن، وهذا الأمر يهدد بصراع قوي جدا في منطقة الشرق الأوسط إن لم يكن صراعا عالميا وتغييرا في النظام الدولي".

