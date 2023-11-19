تفاصيل مستجدات إطلاق قافلة مساعدات "تحيا مصر" لغزة.. "فيديو"

كشف محمود جميل مراسل التلفزيون المصري آخر المستجدات حول إطلاق قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر، موضحًا أن رئيس الوزراء أطلقها لتتوجه إلى معبر رفح ثم تدخل إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية المختلفة لأهالي قطاع غزة هناك.

وأضاف جميل في رسالة على الهواء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية،اليوم الاحد، أن هذه القافلة هي الأكبر التي ستنطلق ضمن عدد كبير من القوافل وتحتوي على 197 شاحنة وسيارتين إسعاف وبالتالي يصبح إجمالي المساعدات 199 شاحنة بها أكثر من 2500 طن مساعدات مختلفة مثل المواد الغذائية والطبية ومياه الشرب والأسرة والأجهزة الطبية المختلفة والأدوية التي يحتاج إليها أهالي غزة.

وتابع: "نتحدث أيضا عن 73 ألف بطانية و11500 مرتبة وعدد من الكراسي المتحركة، وأطلق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعض الرسائل الهامة مثل أن هذا هو رد الفعل الطبيعي والتلقائي من مصر وموقفها تجاه القضية الفلسطينية وتقديم الدعم الثابت للفلسطينيين وأن هذه المساعدات ستستمر على مدار اليوم والساعة ولن تكون هذه القافلة الأخيرة بل سيكون هناك قوافل أخرى خلال الأيام المقبلة".

