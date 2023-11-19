«طقس أشبه بالشتاء خلال الساعات المقبلة».. تحذيرات مهمة من هيئة الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع تأثرنا بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب التأثر بامتداد منخفض جوي متعمق بشكل كبير يتواجد في طبقات الجو العليا، ويتزامن ذلك مع امتداد منخفض سطحي على سطح البحر المتوسطة في وجود كتل هوائية باردة شمالية محملة بكميات كبيرة من الرطوبة، وهذا سيؤدي إلى حالة عدم الاستقرار في الطقس.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الأحد، والمذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «نشهد منذ الأمس تساقط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وحتى الآن هناك سقوط أمطار على بعض مناطق الجمهورية»، مشيرا إلى تساقط الأمطار اليوم بكميات متوسطة لغزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري مرورا بالإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط ورفح والعريش.

وتابعت، أن الأمطار ستمتد إلى المناطق الداخلية، وتشمل أمطار متوسطة لبعض الأماكن من جنوب الوجه البحري، وتمتد خلال فترة المساء الأمطار المتوسطة والرعدية لمناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، بينما تمتد أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض الأماكن من محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء وخليخ السويس، مشيرة إلى أن غزارة الأمطار يمكن أن يُشكل بعض السيول في شمالل ووسط سيناء بسبب طبيعتها.

وأشارت إلى احتمالية وجود نشاط للرياح بسرعة تتراوح بين 40 إلى 50 كم على الساعة في معظم محافظات الجمهورية، ويمكن أن يكون مثير للرمال والأتربة في محافظات شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر ومدن الرياح، موضحة أن نشاط الرياح سيؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط وارتفاع أمواجه بين 3 إلى 5 متر، وبالتالي فهو غير مؤهل تماما لأي أعمال الصيد والتنزه والملاحة البحرية.

وأكدت على انخفاض قيم درجات الحرارة بمعدل من 2 درجة إلى 3 درجات، وتسدل العظمى على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية خلال فترة النهار، وتشهد أغلب محافظات الجمهورية انخفاضا في قيم درجات الحرارة، والطقس سيكون أشبه بالأجواء الشتوية.