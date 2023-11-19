أمطار غزيرة على مدن وقرى البحيرة.. صور

شهدت محافظة البحيرة، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، موجة من الطقس السيئ المصحوب بسقوط أمطار غزيرة علي المدن والقرى الساحلية تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسوء حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

طوارئ بالبحيرة بسبب الطقس السيئ

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ المحافظ، أن جميع المعدات والأطقم والأجهزة انتشرت على الفور وفقاً لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، مع بداية موجة الأمطار المتوسطة التى تشهدها بعض مراكز المحافظة ونتيجة للتوقعات المسبقة لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 70% وقد تغزر على بعض المناطق.

كما وجهت نائب المحافظ باستمرار رفع درجة الإستعداد التام والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية، ورفع التجمعات أولاً بأول لإنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين، كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة بإتخاذ اللازم ورفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار من خلال الآتي:

الالتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات.

المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

مراجعة كافة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.

حملات مستمرةلمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على أرواح المواطنين.

حالة الطقس اليوم الأحد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح (2-3) درجات مئوية .

ومن المتوقع أن يشهد اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانا على العلمين - الضبعة - الأسكندرية - شمال محافظة البحيرة - كفر الشيخ ( واعتبارا من توقيت ٢ ظهرا تمتد إلى ( شمال محافظة الدقهلية - دمياط - بورسعيد).

كما يشهد اليوم أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على السلوم وأجزاء من مطروح - جنوب محافظتي البحيرة والدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) تمتد مساء إلى القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسماعيلية - السويس)، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على ( الفيوم - بني سويف - جنوب سيناء - منطقة خليج السويس)، وأمطار متفاونة الشدة تصل لحد السيول شمال ووسط سيناء).

كما يشهد اليوم نشاط رياح مثيرة للأرمال والأتربة على الصحراء الغربية و شمال الصعيد وسيناء و شمال محافظة البحر الأحمر، واضطراب ملاحة بحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (60 - 70 كم / ساعة ( وارتفاع الموج من 3 - 5 أمتار).

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 17، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 18.



