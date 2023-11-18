بنتيجة 14-0.. منتخب فرنسا يمطر شباك جبل طارق في تصفيات يورو 2024

حقق منتخب فرنسا فوزًا تاريخيًا على جبل طارق بنتيجة 14-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أليانز ريفيرا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وكان منتخب الديوك، حسم تأهله رسميًا إلى نهائيات يورو 2024، قبل مواجهة منتخب جبل طارق، حيث يعتلي صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.

وشهدت المباراة، تألق كيليان مبابي الذي سجل 3 أهداف هاتريك، في الدقائق 30 من ركلة جزاء و74 و82، ليدخل قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ فرنسا خلف أوليفييه جيرو وتيري هنري، كما أنه وصل إلى الهدف رقم 300 في مسيرته الكروية.

وسجل أوليفييه جيرو هدفين في الدقيقتين 89 و90+1، كما نجح كينجسلي كومان في تسجيل هدفين في الدقيقتين 36 و65، وأحرز كل من عثمان ديمبلي وأدريان رابيو ويوسف فوفانا وجوناثان كلاوس، ووارن زائير إيمري هدف لكل منهم في الدقائق: 73، 63، 37، 34، و16 على الترتيب، فيما افتتح التسجيل لمنتخب الديوك، إيثان سانتوس لاعب منتخب جبل طارق بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء.

وحصل إيثان سانتوس على البطاقة الحمراء في الدقيقة 18، ليكمل منتخب جبل طارق المباراة بنقص عددي.

وتعتبر نتيجة 14-0، تاريخية حيث أصبحت أكبر نتيجة في تاريخ منتخب فرنسا، الذي عادل أكبر نتيجة في تصفيات اليورو بعد فوز ألمانيا على سان مارينو بنفس النتيجة.

وبهذا الفوز، رفع منتخب فرنسا رصيده إلى 21 نقطة على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات يورو 2024، بينما ظل منتخب جبل طارق متذيلًَا للترتيب بلا نقاط.