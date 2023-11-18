رئيس مدينة دمنهور يتابع أعمال تطهير صفايات الأمطار.. صور

تفقد محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، قبل قليل، أعمال تطهير صفايات المطر بنطاق المدينة وبيارات الصرف الصحي، للتأكد من صلاحيتها وجاهيزتها لتصريف مياه الأمطار، في إطار جهود محافظة البحيرة، لمتابعة الاستعداد لموسم الشتاء.

ووجه "كجك"، باستمرار أعمال تطهير جميع صفايات الأمطار بجميع شوارع المدينة، كما كلف رؤساء الوحدات المحلية القروية، برفع درجة الاستعداد لمواجهة مخلفات سقوط للأمطار وتقلبات الطقس .

وشدد رئيس المدينة، على استمرار صيانة أعمدة الإنارة، والمتابعة الميدانية لجاهزية المعدات الخاصة بكسح المياه والأطقم العاملة عليها مع التأكد من سلامة تشغيل شبكات الصرف الصحي.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت أن منخفض جوي متمركز علي شرق البحر المتوسط يؤثر علي شمال البلاد حيث يجعل الطقس متقلب وماطر ويميل الي البرودة نسبيًا؛ كما تنشط الرياح لتزيد من الاحساس ببرودة الطقس كما تثير الرمال علي مناطق متفرقة وتتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الامطار تكون متفاوتة الشدة تصل الي غزيرة علي شمال البلاد تقل حدتها كلما تقدمت للداخل.