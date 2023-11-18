"كلاسيرا" ووزارة التربية التونسية يطلقان مشروع التعلم الذكي

قدمت شركة "كلاسيرا" العالمية، الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم، بالتعاون مع وزارة التربية التونسية، مشروع "تونس المستقبل" لتعزيز التحول الرقمي داخل المنظومة التعليمية. برعاية رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، تم إطلاق المنصة الرقمية "مدرسة تونس المستقبل" في مدرسة سيدي سعيد الابتدائية بفرنانة، وهي خطوة مهمة نحو تحسين نوعية التعليم في تونس.

يهدف المشروع إلى إطلاق منصة تعليم ذكي يستفيد منها التلاميذ والمعلمون وقادة التعليم وأولياء الأمور، وذلك من خلال تقديم حلول تكنولوجيا التعليم.

فيما تهدف المنصة الجديدة إلى تعزيز التعلم الحضوري داخل المدارس، مع إمكانية التحول للتعلم عن بُعد في حالات الطوارئ. من المخطط توسيع نطاق المشروع لتشمل حوالي 500 مؤسسة تعليمية في مراحل التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي، مستفيدة بذلك نحو 2.5 مليون طالب.