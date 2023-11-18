جولات ميدانية مفاجئة لمتابعة مراكز الشباب في محافظة دمياط

تفقد الدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط عددا من مراكز الشباب ، في إطار توجيهات دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتكثيف المتابعات للهيئات الشبابية والرياضية ، لضمان حسن سير العمل ، والتوجيه بتذليل العقبات التى تواجه القائمين بالعمل في مختلف الهيئات .





بدأت جولة المتابعة الميدانية لمدير المديرية بإدارة شباب ميت أبو غالب ، حيث تفقد مركزى شباب السوالم وميت أبو غالب ، ووجه بضرورة الالتزام بتنفيذ خطة مركز الشباب لخدمة طلائع وشباب المركز بما يخدم السياسة العامة التى تنتهجها وزارة الشباب والرياضة

وشدد علي معاقبة المقصرين والمتهاونين في أداء عملهم وتحويلهم للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوهم .





وتابع الشاذلي زيارته الميدانية بتفقد مراكز شباب إدارة شباب كفر سعد ، كفر سعد البلد ومدينة كفر سعد و الإسماعيلية و التوفيقية ، وتفقد سجلات الأنشطة المختلفة ، ونبه علي ضرورة الاهتمام برفع معدلات تنفيذ الخطة السنوية و وضع أفكار جديدة في مجالات الخطة لاستيعاب أفكار الشباب ومحاولة مسايرة التطور الجاري في مختلف نواحى الحياة ،وحرص علي الاستماع لآراء الطلائع والشباب بمراكز الشباب .





فى سياق متصل التقى الشاذلي شباب سند الدلتا لتنسيق العمل في المرحلة القادمة ،بناء علي توجهات القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لبناء كوادر شبابية قادرة علي العطاء البناء لمصرنا العظمي وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 ، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة ، ودعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .



