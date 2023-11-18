إخماد حريق في شجرة على طريق مروري سريع في دمياط

نشب حريق فى شجره بطريق ٥ حديث في مركز فارسكور في دمياط حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران في المنطقة وتصاعد الأدخنة وسط حالة من الذعر.

وجرى اخطار قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق واخماد النيران.

وتحركت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور في دمياط بقيادة اللواء وائل الشربينى رئيس مركز ومدينة فارسكور ضمن خطة التعامل الفورى مع أى أزمات أو مخاطر تهدد الصالح العام.

وتابع محمد البساطى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور في دمياط السيطره على الحريق بشجره بطريق ٥ حديث بالتعامل الفورى مع الحدث.

وتمكنت قوات الإنقاذ من إطفاء الحريق وإبلاغ العمليات والأزمات وتم السيطرة على الحريق دون وجود أى خسائر .

وأكد السيد اللواء رئيس المركز والمدينة على ضرورة التصدى لأى أزمات أو مخاطر تواجه المواطنين وان العمل مستمر للتواصل مع أى عقبات والعمل على حلها فورا .

واصل الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط جولاته المرورية بمرور مفاجىء على الوحدة الصحية بالبساتين حيث أحال أفراد النوبتجيه المتغيبين فورا للتحقيق و اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار المرورات الدورية بواسطه فرق المتابعة و بواسطته شخصيا و أكد على أنه لا تهاون مع اى فرد تسول له نفسه تعطيل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط عن انتهاء فعاليات حملة ١٠٠ يوم صحة في جامعة دمياط في اطار التعاون المثمر بين مديرية الصحة وجامعة دمياط تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لتحقيق الترابط والتكامل بين أجهزة الدولة متمثلة في وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وتحت رعاية الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط .