الأمين العام لمجلس التعاون يبحث ومسؤول بريطاني الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأبرياء فى غزة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي ارتباط دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بعلاقات وشراكات استراتيجية في كافة المجالات، ويسعي الجانبان لتعزيزها وتطويرها بصورةً مستمرة، للإسهام في تحقيق المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، باللورد طارق أحمد، وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، بالعاصمة البحرينية المنامة، اليوم السبت، وذلك على هامش مشاركته في النسخة التاسع عشر لمؤتمر حوار المنامة، وفقا لوكالة أنباء البحرين.

وبحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يحدث في قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة بحق الأبرياء في القطاع، وتأثير هذه الأزمة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أبرزها، متابعة مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وأكد الأمين العام على ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الذي عُقد في سبتمبر 2023م، أهمية تسريع وتيرة تلك المفاوضات وعقد الاجتماعات الدورية بين كبار المسؤولين والفرق الفنية ومجموعات العمل الأخرى، لتحقيق الأهداف المشتركة للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة.