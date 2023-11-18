رئيسة المفوضية الأوروبية: نشكر مصر على جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح

وجهت ورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، الشكر لمصر على الجهد والعمل الذى تقوم به لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

واعتبرت أوروسولا فون ديرلاين في تدوينة لها عبر حسابها على منصة " إكس"- إيصال هذه المساعدات الإنسانية شريان الحياة الذي تشتد الحاجة إليه للمدنيين في قطاع غزة.

وقالت أوروسولا فون ديرلاين - عقب تفقدها اليوم /السبت/ بمطار العريش مساعدات أوروبية للهلال الأحمر المصرى تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة - " إننا وباعتبارنا فريق أوروبا، فإننا أكبر جهة مانحة للمساعدات للشعب الفلسطيني ".